Спартак (Варна) подписа с бразилски халф, оженил се на стадиона в Добрич

Спартак (Варна) привлече бразилския халф Хосе Алвес да Силва. 26-годишният футболист е играл в България, като е защитавал цветовете на Спортист (Своге) и Добруджа. Преди точно две години пък той се ожени за приятелката си на стадиона в Добрич. Иначе Да Силва изкара пробен период при "соколите" и изглежда е впечатлил Гьоко Хаджиевски.

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Ето какво пишат от Спартак:

ФК Спартак Варна привлече бразилския халф Хосе Алвес да Силва (БУА)

26-годишният футболист е натрупал опит в родината си Бразилия, а в България е защитавал цветовете на Добруджа и Спортист (Своге)

ФК Спартак Варна пожелава на Хосе Алвес да Силва много здраве, успешни изяви и победи със синьо-бялата фланелка!

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