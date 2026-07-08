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Спартак (Варна) привлече пореден футболист от Добруджа

  • 8 юли 2026 | 12:51
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Спартак (Варна) привлече пореден футболист от Добруджа

Спартак (Варна) обяви още един трансфер от Добруджа. Под наем при “соколите” пристига бранителят Джонатан Хуртадо. Това е втори нов футболист за деня при варненци, след като по-рано днес от клуба обявиха и Антон Иванов, който идва отново от Добруджа.

Пореден трансфер в Спартак (Варна) - "соколите" взеха юноша на Левски
Пореден трансфер в Спартак (Варна) - "соколите" взеха юноша на Левски

Ето какво пишат от Спартак (Варна):

ФК Спартак Варна привлече колумбийския централен защитник Джонатан Хуртадо.

25-годишният бранител, който е продукт на прочутата академия на аржентинския гранд Newell’s Old Boys – една от най-реномираните футболни школи в Южна Америка, пристига в Спартак Варна под наем от ФК Добруджа.

Пожелаваме на Джонатан много здраве, силен сезон и успехи със синьо-бялата фланелка!

Добре дошъл в Спартак Варна!

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