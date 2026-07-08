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  3. Пореден трансфер в Спартак (Варна) - "соколите" взеха юноша на Левски

Пореден трансфер в Спартак (Варна) - "соколите" взеха юноша на Левски

  • 8 юли 2026 | 11:08
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Пореден трансфер в Спартак (Варна) - "соколите" взеха юноша на Левски

Спартак (Варна) продължава да бъде активен на трансферния пазар и обяви още едно ново попълнение. Към “соколите” се присъединява юношата на Левски Антон Иванов. Крилото за последно игра в Добруджа, като записа 33 мача в efbet Лига през изминалия сезон.

Спартак (Варна) подписа с бразилски халф, оженил се на стадиона в Добрич
Спартак (Варна) подписа с бразилски халф, оженил се на стадиона в Добрич

Ето какво пишат от Спартак:

ФК Спартак Варна подписа 2-годишен договор с Антон Иванов.

21-годишният флангови футболист е юноша на Левски. В професионалната си кариера е защитавал още цветовете на Спортист (Своге) и Добруджа, където трупа ценен опит с участия в Първа и Втора лига на българския футбол.

Пожелаваме на Антон Иванов здраве, успешен сезон и много силни мачове със синьо-белия екип!

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