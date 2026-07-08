Капитанът на дубъла на "соколите " разтрогна с клуба

Капитанът на дублиращия тим на Спартак (Варна) Кристиян Курбанов разтрогна договора си с клуба и вече е свободен агент. Курбанов премина през всички възрастови формации на школата на Спартак, преди да вземе решение да потърси ново професионално предизвикателство в своята кариера. През последните няколко сезона талантливият централен защитник бе неизменна част от дублиращия състав на "соколите", като носеше и капитанската лента.

В отделни срещи той се изявяваше успешно и като дефанзивен полузащитник. През изминалия сезон Курбанов често попадаше в групата на представителния тим за мачовете в efbet Лига, но така и не получи възможност да се утвърди в първия състав. Въпреки това той записа няколко участия в професионалния футбол с екипа на родния си клуб. Сега пред младия футболист предстои нов етап в кариерата, след като вече е свободен агент и ще търси следващото си предизвикателство.



Пламен Трендафилов

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