Великото преселение продължава: още един футболист премина от Добруджа в Спартак (Варна)

Спартак (Варна) обяви трети трансфер за деня. Към тима на варненци се присъединява юношата на Ботев (Пловдив) Георги Трифонов. За последно той защитава цветовете на Добруджа и така се превръща в поредния футболист, който сменя добричлии със Спартак.

Спартак (Варна) привлече пореден футболист от Добруджа

Ето какво пишат “соколите”:

ФК Спартак Варна привлече Георги Трифонов.

22-годишният нападател се присъединява към състава на „соколите“ преди началото на новия сезон.

Роденият на 13 февруари 2002 г. футболист е юноша на Ботев (Пловдив), като има и четири мача за представителния тим на „канарчетата“.

В своята кариера Трифонов е защитавал цветовете още на Крумовград, Марица (Пловдив) и Добруджа. Той е преминал и през юношеските национални гарнитури на България до 17 и до 19 години.

През сезон 2024/2025 нападателят реализира общо 21 гола и добавя 15 асистенции във всички турнири с екипа на Марица (Пловдив).

През първата половина на сезон 2025/2026 той се утвърждава като голмайстор на Югоизточната Трета лига с 18 попадения и 11 асистенции.

През втората половина на сезон 2025/2026 Трифонов преминава в Добруджа, където отбелязва 3 гола в efbet Лига, разписвайки се средно на всеки 135 игрови минути.

Пожелаваме на Георги Трифонов много здраве, успешен сезон и много попадения със синьо-белия екип на Спартак Варна!

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