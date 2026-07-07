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Емблематичен капитан на "соколите" започва работа в ДЮШ на клуба

  • 7 юли 2026 | 09:04
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Един от емблематичните капитани на „соколите“ през новото хилядолетие – Боян Илиев, вече е част от ДЮШ и Академията на ФК „Спартак“ (Варна).

Той поема най-малките таланти в школата – децата, родени през 2018 година. С богатия си футболен опит и безспорния си авторитет Боян Илиев получава доверието на ръководството на клуба, което продължава да залага на личности, оставили ярка следа в историята на „Спартак“ и превърнали се в пример за подражание както на терена, така и извън него.

Боян Илиев е юноша на „Спартак“ (Варна). В своята кариера той е защитавал цветовете още на Нафтекс, Светкавица, Калиакра, Левски (Карлово), Локомотив (Пловдив), Левски (София), както и на гръцките клубове Глифада, Каламата, Фаркадона и Еордайкос.

Междувременно стана ясно, че бившият вратар Румен Русев ще насочи изцяло вниманието си към работата с вратарите в школата и академията на ФК „Спартак“ (Варна), където ще продължи да предава своя опит и знания на младите таланти.

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