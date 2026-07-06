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Двама все още карат тестове в Спартак

  • 6 юли 2026 | 10:07
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Двама все още карат тестове в Спартак

До края на работната седмица се очаква да бъде финализирана селекцията на Спартак (Варна), като процесът по окомплектоването на състава все още продължава. С отбора тренират бразилският полузащитник Жосе Алвес да Силва – Буа и украинският защитник Егор Романюк.

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Окончателното решение дали двамата ще бъдат привлечени в състава ще бъде взето от старши треньора Гьоко Хаджиевски и неговия щаб. В сряда варненци ще изиграят контролна среща срещу Несебър, а в събота ще представят отбора за новия сезон в двубой срещу Добруджа.

Пламен Трендафилов

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