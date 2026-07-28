Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Помощник на Гьоко и Васил Петров придобиха UEFA Pro Licence

Помощник на Гьоко и Васил Петров придобиха UEFA Pro Licence

  • 28 юли 2026 | 16:42
  • 568
  • 0
Помощник на Гьоко и Васил Петров придобиха UEFA Pro Licence

Помощник-треньорът на представителния отбор на Спартак (Варна) Ивелин Петков и директорът на Детско-юношеската школа на клуба Васил Петров успешно придобиха UEFA Pro Licence - най-високата треньорска квалификация, издавана от УЕФА. Лицензът е признание за високото ниво на професионална подготовка, натрупания опит и стремежа към непрекъснато развитие. Той дава право на притежателите си да ръководят отбори на най-високо професионално ниво в европейския футбол.

Сакатлък! Новият автобус на Спартак забърса колата на съпругата на Илиан Илиев
Сакатлък! Новият автобус на Спартак забърса колата на съпругата на Илиан Илиев

Придобиването на UEFA Pro Licence от Ивелин Петков и Васил Петров е още една стъпка в развитието на треньорските кадри в Спартак (Варна) и в стремежа на клуба да надгражда както работата с представителния отбор, така и развитието на младите футболисти в академията.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

  • 28 юли 2026 | 16:51
  • 660
  • 1
Бивш директор на футболната лига в Румъния: Опасявам се, че Университатя трудно ще се справи с Левски

Бивш директор на футболната лига в Румъния: Опасявам се, че Университатя трудно ще се справи с Левски

  • 28 юли 2026 | 16:38
  • 1337
  • 0
БФС организира Форум "Елитен ДЮФ U15 - U18"

БФС организира Форум "Елитен ДЮФ U15 - U18"

  • 28 юли 2026 | 16:21
  • 378
  • 0
Карабах няма да тренира в София

Карабах няма да тренира в София

  • 28 юли 2026 | 16:15
  • 969
  • 0
Очертаха терена на "Армията"

Очертаха терена на "Армията"

  • 28 юли 2026 | 16:12
  • 19722
  • 57
Футболът е за хората: Феновете на Крайова скочиха в защита на привържениците на Левски

Футболът е за хората: Феновете на Крайова скочиха в защита на привържениците на Левски

  • 28 юли 2026 | 15:55
  • 10841
  • 42
Виж всички

Водещи Новини

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

  • 28 юли 2026 | 17:04
  • 16448
  • 86
11-те на Добруджа и Пирин

11-те на Добруджа и Пирин

  • 28 юли 2026 | 17:45
  • 2065
  • 0
Очертаха терена на "Армията"

Очертаха терена на "Армията"

  • 28 юли 2026 | 16:12
  • 19722
  • 57
ЦСКА продаде Фаетон

ЦСКА продаде Фаетон

  • 28 юли 2026 | 13:21
  • 30525
  • 33
Последни три срещи от първия кръг на Втора лига

Последни три срещи от първия кръг на Втора лига

  • 28 юли 2026 | 17:00
  • 45496
  • 23
Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

  • 28 юли 2026 | 16:39
  • 7214
  • 5