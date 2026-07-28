Помощник на Гьоко и Васил Петров придобиха UEFA Pro Licence

Помощник-треньорът на представителния отбор на Спартак (Варна) Ивелин Петков и директорът на Детско-юношеската школа на клуба Васил Петров успешно придобиха UEFA Pro Licence - най-високата треньорска квалификация, издавана от УЕФА. Лицензът е признание за високото ниво на професионална подготовка, натрупания опит и стремежа към непрекъснато развитие. Той дава право на притежателите си да ръководят отбори на най-високо професионално ниво в европейския футбол.

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Придобиването на UEFA Pro Licence от Ивелин Петков и Васил Петров е още една стъпка в развитието на треньорските кадри в Спартак (Варна) и в стремежа на клуба да надгражда както работата с представителния отбор, така и развитието на младите футболисти в академията.

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