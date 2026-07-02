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Спартак (Варна) ще проведе Общо събрание в средата на месеца

  • 2 юли 2026 | 15:13
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Спартак (Варна) ще проведе Общо събрание в средата на месеца

Спартак (Варна) обяви, че ще проведе редовно Общо събрание на сдружението. Събитието ще се проведе на 15 юли и ще се определи нов състав на УС.

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Ето какво пишат от Спартак:

Уважаеми привърженици и членове на Общото събрание на ФК „Спартак“ Варна,

Уведомяваме Ви, че предстои провеждането на редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 15.07.2026 г. от 19:00 ч. в хотел „Кампус 90“ (Конферентна зала 2), при следния дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на промени в Устава на Сдружението.

(Административни и организационни промени, свързани основно със структурата на управление и препоръки от БФС.)

2.Приемане на Годишен финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението през 2025 г.

(Във връзка с ежегодната отчетност пред членовете на сдружението.)

3.Освобождаване на членове на Управителния съвет и определяне на актуален състав на Управителния съвет.

(По организационни съображения и препоръки от БФС. Управителният съвет не предлага съществени промени или избор на нови членове към настоящия момент.)

4.Определяне броя на заместник-председателите на Сдружението.

(Част от организационните промени в структурата на управление.)

5.Освобождаване на досегашните заместник-председатели и избор на заместник-председатели.

(Във връзка с предходните точки и промените в Устава.)

6.Други.

(След официалната част ще се проведе традиционна среща и беседа с привържениците преди старта на сезона.)

Считаме за важно да уточним, че Общото събрание е с предимно административен и организационен характер и че предложенията на Управителния съвет към настоящия момент не включват съществени промени в модела на управление или посоката на развитие на клуба.

Само „Спартак“ Варна!

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