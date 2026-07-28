Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите мачове от третия кръг на efbet Лига. Домакинството на Левски срещу Септември (София) е поверено на Мариян Гребенчарски, а Волен Чинков ще бъде главен арбитър на ЦСКА - Дунав (Русе). Малкото столично дерби между Славия и Локомотив (София) пък ще бъде ръководено от Венцислав Митрев.
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31 юли 2026 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС:
Венцислав Георгиев Митрев
АС1:
Дарин Василев Иванов
АС2:
Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:
Кристина Георгиева Георгиева
ВАР:
Мартин Иванов Марков
АВАР:
Геро Георгиев Писков
СН:
Никола Петров Джугански
31 юли 2026 г., петък, 21:15 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:
Димитър Димитров Димитров
АС1:
Мартин Веселинов Маргаритов
АС2:
Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:
Любомир Николаев Вушовски
ВАР:
Станимир Лозанов Тренчев
АВАР:
Антонио Тодоров Антов
СН:
Валентин Желев Добрев
1 август 2026 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Септември Сф
ГС:
Мариян Георгиев Гребенчарски
АС1:
Георги Любомиров Минев
АС2:
Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:
Георги Георгиев Спасов
ВАР:
Радослав Петров Гидженов
АВАР:
Денислав Йорданов Сталев
СН:
Иван Захариев Вълчев
1 август 2026 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС:
Любослав Бисеров Любомиров
АС1:
Дениз Пиринов Соколов
АС2:
Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:
Димо Стоянов Димов
ВАР:
Геро Георгиев Писков
АВАР:
Михаел Петков Павлов
СН:
Ивелин Венциславов Занев
2 август 2026 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Враца
ГС:
Георги Петров Стоянов
АС1:
Иво Николаев Колев
АС2:
Светослав Колев Енчев
4-ТИ:
Красимир Маргаритов Кръстев
ВАР:
Кристиян Николов Колев
АВАР:
Тодор Недялков Киров
СН:
Георги Генов Нарлев
2 август 2026 г., неделя, 21:15 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФК Дунав Русе
ГС:
Волен Валентинов Чинков
АС1:
Тодор Василев Вуков
АС2:
Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:
Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР:
Никола Антонов Попов
АВАР:
Християна Красимирова Гутева
СН:
Крум Добринов Стоилов
3 август 2026 г., понеделник, 21:15 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1ч918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС:
Никола Антонов Попов
АС1:
Мартин Емилов Венев
АС2:
Иван Радославов Иванов
4-ТИ:
Георги Георгиев Спасов
ВАР:
Димитър Димитров Димитров
АВАР:
Иво Николаев Колев
СН:
Ахмед Яшар Ахмед