Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

  • 28 юли 2026 | 16:51
  • 661
  • 1
Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите мачове от третия кръг на efbet Лига. Домакинството на Левски срещу Септември (София) е поверено на Мариян Гребенчарски, а Волен Чинков ще бъде главен арбитър на ЦСКА - Дунав (Русе). Малкото столично дерби между Славия и Локомотив (София) пък ще бъде ръководено от Венцислав Митрев.

31 юли 2026 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

 

ГС:

Венцислав Георгиев Митрев

АС1:

Дарин Василев Иванов

АС2:

Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:

Кристина Георгиева Георгиева

ВАР:

Мартин Иванов Марков

АВАР:

Геро Георгиев Писков

 

СН:

Никола Петров Джугански

 

 

31 юли 2026 г., петък, 21:15 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924

 

ГС:

Димитър Димитров Димитров

АС1:

Мартин Веселинов Маргаритов

АС2:

Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ:

Любомир Николаев Вушовски

ВАР:

Станимир Лозанов Тренчев

АВАР:

Антонио Тодоров Антов

 

СН:

Валентин Желев Добрев

 

 

1 август 2026 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Септември Сф

 

ГС:

Мариян Георгиев Гребенчарски

АС1:

Георги Любомиров Минев

АС2:

Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:

Георги Георгиев Спасов

ВАР:

Радослав Петров Гидженов

АВАР:

Денислав Йорданов Сталев

 

СН:

Иван Захариев Вълчев

 

 

1 август 2026 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

 

ГС:

Любослав Бисеров Любомиров

АС1:

Дениз Пиринов Соколов

АС2:

Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:

Димо Стоянов Димов

ВАР:

Геро Георгиев Писков

АВАР:

Михаел Петков Павлов

 

СН:

Ивелин Венциславов Занев

 

 

2 август 2026 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Враца

 

ГС:

Георги Петров Стоянов

АС1:

Иво Николаев Колев

АС2:

Светослав Колев Енчев

4-ТИ:

Красимир Маргаритов Кръстев

ВАР:

Кристиян Николов Колев

АВАР:

Тодор Недялков Киров

 

СН:

Георги Генов Нарлев

 

 

2 август 2026 г., неделя, 21:15 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФК Дунав Русе

 

ГС:

Волен Валентинов Чинков

АС1:

Тодор Василев Вуков

АС2:

Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ:

Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР:

Никола Антонов Попов

АВАР:

Християна Красимирова Гутева

 

СН:

Крум Добринов Стоилов

 

 

3 август 2026 г., понеделник, 21:15 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1ч918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

 

ГС:

Никола Антонов Попов

АС1:

Мартин Емилов Венев

АС2:

Иван Радославов Иванов

4-ТИ:

Георги Георгиев Спасов

ВАР:

Димитър Димитров Димитров

АВАР:

Иво Николаев Колев

 

СН:

Ахмед Яшар Ахмед

 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Помощник на Гьоко и Васил Петров придобиха UEFA Pro Licence

Помощник на Гьоко и Васил Петров придобиха UEFA Pro Licence

  • 28 юли 2026 | 16:42
  • 573
  • 0
Бивш директор на футболната лига в Румъния: Опасявам се, че Университатя трудно ще се справи с Левски

Бивш директор на футболната лига в Румъния: Опасявам се, че Университатя трудно ще се справи с Левски

  • 28 юли 2026 | 16:38
  • 1341
  • 0
БФС организира Форум "Елитен ДЮФ U15 - U18"

БФС организира Форум "Елитен ДЮФ U15 - U18"

  • 28 юли 2026 | 16:21
  • 378
  • 0
Карабах няма да тренира в София

Карабах няма да тренира в София

  • 28 юли 2026 | 16:15
  • 973
  • 0
Очертаха терена на "Армията"

Очертаха терена на "Армията"

  • 28 юли 2026 | 16:12
  • 19749
  • 57
Футболът е за хората: Феновете на Крайова скочиха в защита на привържениците на Левски

Футболът е за хората: Феновете на Крайова скочиха в защита на привържениците на Левски

  • 28 юли 2026 | 15:55
  • 10863
  • 42
Виж всички

Водещи Новини

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

  • 28 юли 2026 | 17:04
  • 16499
  • 86
11-те на Добруджа и Пирин

11-те на Добруджа и Пирин

  • 28 юли 2026 | 17:45
  • 2080
  • 0
Очертаха терена на "Армията"

Очертаха терена на "Армията"

  • 28 юли 2026 | 16:12
  • 19749
  • 57
ЦСКА продаде Фаетон

ЦСКА продаде Фаетон

  • 28 юли 2026 | 13:21
  • 30543
  • 33
Последни три срещи от първия кръг на Втора лига

Последни три срещи от първия кръг на Втора лига

  • 28 юли 2026 | 17:00
  • 45505
  • 23
Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

  • 28 юли 2026 | 16:39
  • 7228
  • 5