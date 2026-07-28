Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите мачове от третия кръг на efbet Лига. Домакинството на Левски срещу Септември (София) е поверено на Мариян Гребенчарски, а Волен Чинков ще бъде главен арбитър на ЦСКА - Дунав (Русе). Малкото столично дерби между Славия и Локомотив (София) пък ще бъде ръководено от Венцислав Митрев.

31 юли 2026 г., петък, 19:00 ч. ПФК Славия 1913 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Геро Георгиев Писков СН: Никола Петров Джугански 31 юли 2026 г., петък, 21:15 ч. ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924 ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Антонио Тодоров Антов СН: Валентин Желев Добрев 1 август 2026 г., събота, 19:00 ч. ПФК Левски - ПФК Септември Сф ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Денислав Йорданов Сталев СН: Иван Захариев Вълчев 1 август 2026 г., събота, 21:15 ч. ПФК Ботев АД - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Геро Георгиев Писков АВАР: Михаел Петков Павлов СН: Ивелин Венциславов Занев 2 август 2026 г., неделя, 19:00 ч. ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Враца ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Тодор Недялков Киров СН: Георги Генов Нарлев 2 август 2026 г., неделя, 21:15 ч. ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФК Дунав Русе ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Желязко Димитров Пилатов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Християна Красимирова Гутева СН: Крум Добринов Стоилов 3 август 2026 г., понеделник, 21:15 ч. ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1ч918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иван Радославов Иванов 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Иво Николаев Колев СН: Ахмед Яшар Ахмед

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