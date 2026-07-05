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Млад "сокол " по стъпките на Жиката и Фалкао

  • 5 юли 2026 | 10:03
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Една от приятните изненади по време на лятната подготовка на Спартак (Варна) безспорно е присъствието на едва 15-годишния Даниел Павлов. Талантливият футболист от школата на клуба тренира наравно с представителния тим и впечатлява с изявите си. Младокът, който уверено върви по стъпките на клубните легенди Живко Господинов и Стефан Найденов, е направил силно впечатление на старши треньора Гьоко Хаджиевски. Доверието към него вече се вижда и на практика, след като Павлов се появи като резерва в контролната среща срещу Ботев (Пловдив).

Ботев (Пд) надви Спартак (Вн) с гол на тийнейджър
Ботев (Пд) надви Спартак (Вн) с гол на тийнейджър

Появата му е пореден знак за нарастващото доверие на треньорския щаб към талантите от академията на "соколите". През изминалия сезон именно такива юноши като Дамян Йорданов и Цветослав Маринов успяха да се утвърдят като титуляри в първия състав.

Любопитен е и още един факт. Дори Даниел Павлов да направи официалния си дебют за Спартак (Варна) в откриващия домакински мач от първенството срещу ЦСКА 1948, той няма да стане най-младият дебютант в историята на клуба. Това отличие продължава да принадлежи на защитника Георги Дичев, който дебютира за представителния тим на Спартак (Варна) едва на 14 години и 9 месеца. Това се случва през 2019-а в двубой от Втора лига срещу Нефтохимик.

Пламен Трендафилов

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