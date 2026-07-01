Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) изпрати трио във Втора лига

Спартак (Варна) изпрати трио във Втора лига

  • 1 юли 2026 | 11:00
  • 502
  • 0
Спартак (Варна) изпрати трио във Втора лига

Спартак (Варна) преотстъпва трима свои футболисти на Добруджа за сезон 2026/2027. Даниел Халачев, Петър Принджев и Кристиян Йовов ще играят под наем в състава на добричкия тим през новата кампания.

Спартак (Варна) взе сина на Йовов
Спартак (Варна) взе сина на Йовов

"Ръководството на клуба вярва, че тази стъпка ще им даде възможност да натрупат ценен игрови опит и да продължат своето развитие на високо ниво. Пожелаваме успех на Даниел, Петър и Кристиян през сезон 2026/2027 и очакваме с нетърпение тяхното завръщане в Спартак Варна още по-силни!", написаха от "Коритото".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Хасково се раздели с петима

Хасково се раздели с петима

  • 1 юли 2026 | 11:09
  • 311
  • 0
Новият в Черно море е започнал със звездите на френския футбол

Новият в Черно море е започнал със звездите на френския футбол

  • 1 юли 2026 | 10:50
  • 344
  • 1
Черно море привлече бивш играч на Берое

Черно море привлече бивш играч на Берое

  • 1 юли 2026 | 10:40
  • 773
  • 0
Португалец се присъедини към Черно море в Трявна

Португалец се присъедини към Черно море в Трявна

  • 1 юли 2026 | 10:35
  • 479
  • 0
Саша Илич искал Сенси в Партизан

Саша Илич искал Сенси в Партизан

  • 1 юли 2026 | 10:25
  • 581
  • 0
Левски ще има и трети отбор

Левски ще има и трети отбор

  • 1 юли 2026 | 10:21
  • 2666
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

  • 1 юли 2026 | 07:00
  • 46182
  • 32
Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

  • 1 юли 2026 | 09:11
  • 2266
  • 4
ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

  • 1 юли 2026 | 09:41
  • 7154
  • 14
Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

  • 1 юли 2026 | 11:33
  • 308
  • 0
Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

  • 1 юли 2026 | 01:53
  • 66933
  • 218
ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

  • 1 юли 2026 | 01:45
  • 17759
  • 63