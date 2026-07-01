Спартак (Варна) изпрати трио във Втора лига

Спартак (Варна) преотстъпва трима свои футболисти на Добруджа за сезон 2026/2027. Даниел Халачев, Петър Принджев и Кристиян Йовов ще играят под наем в състава на добричкия тим през новата кампания.

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"Ръководството на клуба вярва, че тази стъпка ще им даде възможност да натрупат ценен игрови опит и да продължат своето развитие на високо ниво. Пожелаваме успех на Даниел, Петър и Кристиян през сезон 2026/2027 и очакваме с нетърпение тяхното завръщане в Спартак Варна още по-силни!", написаха от "Коритото".

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