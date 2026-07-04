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Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна)
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. 11-те на Ботев (Пд) и Спартак (Вн) - гледайте на живо!

11-те на Ботев (Пд) и Спартак (Вн) - гледайте на живо!

  • 4 юли 2026 | 18:50
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Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна). Проверката между "канарчетата" и "соколите" започва в 19:00 часа на "Колежа" и ще бъде излъчена пряко в Sportal.bg.

Ботев (Пловдив) 0:0 Спартак (Варна)

Ботев (Пловдив): 1. Наумов, 9. Окох, 10. Чандъров, 14. Алгара, 17. Г. Миланов, 20. Ауани, 27. Хайн, 42. Видев, 66. Меоти, 87. С. Петров, 88. Уилямс.

Спартак (Варна): 23. Пл. Илиев, 4. Б. Иванов, 8. Йорданов, 9. Чунчуков, 10. Лопес, 20. Лозев, 44. Грънчов, 72. Оливейра, 76. Валверде, 80. Гомеш, 82. Силва.

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