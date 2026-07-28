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Карабах няма да тренира в София

  • 28 юли 2026 | 16:15
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Слушай на живо: ЦСКА - Карабах

ЦСКА обяви програмата за предстоящия реванш с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е на 30 юли (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Пресконференцията на армейския тим преди двубоя ще се проведе на 29 юли (сряда) от 12:00 ч. в зала "Родина" на Националния стадион, а от 18:00 ч. на клубната база в Панчарево ЦСКА ще проведе и официалната си тренировка, която ще е открита за представители на медиите в първите 15 минути.

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Пресконференцията на гостуващия отбор ще стартира в 19:45 ч. в зала "Родина" на Националния стадион, а в 20:00 ч. отборът на Карабах ще излезе на терена на стадион "Васил Левски", но няма да проведе тренировъчно занимание.

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Снимки: Startphoto

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