От Ман Юнайтед разпитват за 18-годишен халф от Световното, свързван и с Арсенал

От Манчестър Юнайтед са отправили запитване за халфа на Лил Аюб Буади, информира “Скай Спортс”. Едва 18-годишният полузащитник записа 42 мача през миналия сезон за “мастифите”, които завършиха седми в Лига 1. Той привлече сериозно внимание с изявите си и дори достигна до националния отбор на Мароко за Световното, а на самия Мондиал 2026 вече записа три двубоя с екипа на африканския тим.

Канада и Мароко дават начало на осминафиналите

Аюб Буади бе титуляр в първите два мача на Мароко в САЩ и прекара на терена по 90 минути, след което остана на пейката за сблъсъка с Хаити, но се завърна и бе 80 минути на тревата срещу Нидерландия. Той се изявява като вътрешен полузащитник, чиято роля е по-скоро пред отбраната на тима. Играчът е оценяван на около 50 милиона евро, но се смята, че от Лил ще искат около 85 за него. Аюб е свързван и с Арсенал в последните седмици. "Артилеристите" също са проучвали възможноте условия, при които той би могъл да бъде привлечен.

Селекционерът на Мароко вярва, че "Атласките лъвове" са готови за нещо голямо

“Червените дяволи” са поставили именно подсилване в средата на терена като основен приоритет през това лято. Тимът от “Олд Трафорд” е съвсем близо до завършване на сделката за халфа на Аталанта, Едерсон, който също е с националния отбор, но този на Бразилия на Световното. От Манчестър Юнайтед имаха сериозен интерес и към Елиът Андерсън, който обаче ще премине в Манчестър Сити, както и към Матеуш Фернандеш, който вече е част от Тотнъм и Сандро Тонали, за който също се смята, че скоро ще премине при “шпорите”.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages