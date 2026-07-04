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От Ман Юнайтед разпитват за 18-годишен халф от Световното, свързван и с Арсенал

  • 4 юли 2026 | 16:36
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От Манчестър Юнайтед са отправили запитване за халфа на Лил Аюб Буади, информира “Скай Спортс”. Едва 18-годишният полузащитник записа 42 мача през миналия сезон за “мастифите”, които завършиха седми в Лига 1. Той привлече сериозно внимание с изявите си и дори достигна до националния отбор на Мароко за Световното, а на самия Мондиал 2026 вече записа три двубоя с екипа на африканския тим.

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Аюб Буади бе титуляр в първите два мача на Мароко в САЩ и прекара на терена по 90 минути, след което остана на пейката за сблъсъка с Хаити, но се завърна и бе 80 минути на тревата срещу Нидерландия. Той се изявява като вътрешен полузащитник, чиято роля е по-скоро пред отбраната на тима. Играчът е оценяван на около 50 милиона евро, но се смята, че от Лил ще искат около 85 за него. Аюб е свързван и с Арсенал в последните седмици. "Артилеристите" също са проучвали възможноте условия, при които той би могъл да бъде привлечен.

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“Червените дяволи” са поставили именно подсилване в средата на терена като основен приоритет през това лято. Тимът от “Олд Трафорд” е съвсем близо до завършване на сделката за халфа на Аталанта, Едерсон, който също е с националния отбор, но този на Бразилия на Световното. От Манчестър Юнайтед имаха сериозен интерес и към Елиът Андерсън, който обаче ще премине в Манчестър Сити, както и към Матеуш Фернандеш, който вече е част от Тотнъм и Сандро Тонали, за който също се смята, че скоро ще премине при “шпорите”.

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Снимки: Gettyimages

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