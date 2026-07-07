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Албанци са последният спаринг-партньор на Локомотив (София)

  • 7 юли 2026 | 15:11
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Локомотив (София) ще изиграе последната си контрола преди началото на първенството тази събота (11 юли) на стадион "Локомотив". Съперник ще е албанският "Теута", а проверката ще започне в 18:30 часа, информираха от клуба.

Преди дни Локо направи зрелищно равенство 3:3 срещу косовския Дукажини в контролна среща по време на лагера на българския тим в Банско. Воденият от Любослав Пенев отбор нямаше късмет, след като на три пъти гредите му попречиха да вкарат още попадения.

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