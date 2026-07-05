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Локо (София) почете Атанас Михайлов

  • 5 юли 2026 | 17:17
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Локомотив (София) почете паметта на своята легенда Атанас Михайлов. Днес се навършват 77 години от рождението на нападателя, който ни напусна през 2006 година.

"Преди 77 години в София се ражда една легенда – Начко Михайлов.

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Изключителен футболист и човек с неподражаема харизма, Начко остава пример за чест, всеотдайност и вярност към клуба. Със своето поведение както на терена, така и извън него, той се превръща в една от най-обичаните и емблематични фигури в историята на „Локомотив“.

Облича червено-черната фланелка още като 10-годишен, а само пет години по-късно дебютира за представителния тим. Той е абсолютният рекордьор на „Локомотив“ по изиграни мачове и отбелязани голове в елита – 348 срещи и 148 попадения в „А“ група. Двукратен шампион на България през 1964 и 1978 година.

Приносът му към българския футбол далеч надхвърля клубните успехи. За националния отбор записва 45 мача и 23 гола в периода 1967–1979 г., както и впечатляващите 46 срещи и 31 попадения за младежкия национален отбор – постижение, което и до днес го прави рекордьор по голове в историята на селекцията. Участва на Световното първенство в Западна Германия през 1974 година, където играе и в трите двубоя на България в груповата фаза. През 1968 година печели сребърен олимпийски медал в Мексико и заслужено е избран за най-добър футболист на турнира.

На 1 октомври 2006 година Начко Михайлов губи битката с тежко заболяване и си отива едва на 57 години.

„Поклон пред светлата ти памет, бате Начко!“, написаха от столичния клуб в социалните мрежи".

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