Легенда на Локомотив (София) се бори за живота си след инсулт

Локомотив (София) обяви, че легендата на клуба Нако Дойчев е получил инсулт. Бившият футболист, който преди по-малко от месец навърши 66 години, се бори за живота си.

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Ето какво пишат от Локомотив:

Локомотивци,

легендата Нако Дойчев е получил масивен инсулт и в момента се бори за живота си. Всички в клуба се молим бате Нако да спечели и тази битка.

Екипът на Sportal.bg също пожелава бързо възстановяване на Нако Дойчев!

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