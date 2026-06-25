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  3. Локомотив (София) смени противника за първата си контрола

Локомотив (София) смени противника за първата си контрола

  • 25 юни 2026 | 12:37
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Локомотив (София) смени противника за първата си контрола

Локомотив (София) обяви, че има промяна в съперника за първата контрола на тима. Утре столичните “железничари” трябваше да играят с Балкани, но сега ще премерят сили с шампиона на Косово - Дрита. Срещата е от 18:00 часа.

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Ето какво пишат от Локомотив:

Утре "Локомотив" ще изиграе първата си контролна среща от лятната подготовка в Банско. Има промяна на съперника: ще се изправим срещу шампиона на Косово - "Дрита". Проверката ще започне в 18 часа на терените на "Evima Sport" в Банско.

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