Локо (Сф) удари косовари във втората си контрола

Локомотив (София) записа още една победа във втората си контрола в Банско. "Червено-черните" надвиха вицешампиона на Косово Малишева с 3:2.

Мачът започна силно за столичани, след като Марк-Емилио Папазов намери Николас Пенев, но неговият удар бе отразен. В 8-ата минута Георги Минчев запази топката и намери Пенев в дълбочина, той върна за Димитър Костадинов, който с плътен удар откри резултата.

В 22-рата минута Малишева изравни, но само две минути по-късно Локомотив отново излезе напред. Ангел Лясков намери Папазов, който центрира с левия крак, а Минчев засече мощно с глава за 2:1.

Любо Пенев тръгна с победа начело на Локо (София)

В края на полувремето "червено-черните" натиснаха. Първо Минчев намери добре Пенев, който не успя да преодолее стража. От последвалия корнер Минчев засече с глава, но топката мина опасно блицо до целта. Минута по-късно Костадинов и Минчев направиха двойно, но ударът от разстояние на първия мина встрани.

Второто полувреме започна по-силно за Локомотив. Митко Митков проби прекрасно през двама отляво и центрира, Кауе Карузо овладя и намери долния ляв ъгъл за 3:1. Десет минути по-късно резултатът бе намален след ъглов удар.

В 80-ата минута Чачев проби добре и намери Геров, който не успя да увеличи преднината на "червено-черните". В последните минути Малишева натисна, но няколко добри намеси на Мартин Величков подсигуриха победата на Локомотив (София).

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