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Любо Пенев тръгна с победа начело на Локо (София)

  • 26 юни 2026 | 20:15
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Любо Пенев тръгна с победа начело на Локо (София)

Любослав Пенев започна периода си в Локомотив (София) с победа с 2:1 над шампиона на Косово - Дрита, по време на лагера в Банско. Ел Голеадор, който пое отбора през лятото, можеше днес да разчита на всичките си налични футболисти без защитника Калоян Костов, който не е възстановен напълно от контузия.

Косоварите откриха резултата в 17-ата минута чрез Арб Манай, а до края на първата част двата състава пропуснаха по една възможност.

След почивката, с направените промени, "червено-черните" взеха инициативата и имаха повече надмощие, макар тежкото време и ранния етап от подготовката да си оказаха своето влияние. Ерол Дост изравни за Локомотив в 62-рата минута, а крайното 2:1 оформи новото попълнение Марк-Емилио Папазов, който беше точен дълбоко в добавеното време на срещата.

Състав на Локомотив (София): Мартин Величков, Михаил Захариев, Реян Даскалов, Райън Бидунга, Митко Митков, Красимир Станоев, Красимир Милошев, Кауе Карузо, Георги Минчев, Спас Делев, Адил Тауи (второ полувреме: Александър Любенов, Цвятко Цветков, Божидар Кацаров, Никола Нейчев, Ангел Лясков, Кристиан Чачев, Ерол Дост, Димитър Костадинов, Емил Геров, Никълъс Пенев, Марк-Емилио Папазов)

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