Локо (Сф) "лети" при Любо Пенев, но три гола и три греди не стигнаха за успех

Локомотив (София) завърши 3:3 срещу косовския Дукажини в последната си контрола по време на лагера в Банско. Воденият от Любо Пенев български тим имаше всички шансове да спечели проверката, но на три пъти гредите им попречиха да вкарат още попадения.

Проверката започна с гол за косоварите на Елезай още във втората минута. След четвърт час Димитър Костадинов възстанови равенството. Новото попълнение на “железничарите” засече с глава центриране от корнер. Малко по-късно Георги Минчев осъществи пълен обрат.

Хоти обаче изравни още преди почивката. Тя можеше да завърши и с гол преднина за Локо, но Бидунга нацели напречната греда с топовен изстрел.

Малко след подновяване на играта Дукажини обърна проверката в своя полза, но Никола Нейчев бързо изравни, възползвайки се от разбъркване след изпълнение на корнер.

Последваха силни минути на Спас Делев. Ветеранът бе във вихъра си, но на два пъти горната греда го лиши от успех. Първо тоя я уцели след изпълнение на фал, а после и с глава след центриране на Митков.

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