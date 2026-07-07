Швейцария и Колумбия в битка да повторят най-доброто си класиране на Мондиал

Швейцария и Колумбия излизат в директен сблъсък от 1/8-финалите на Мондиал 2026. Срещата започва от 23:00 часа българско време на стадион „БиСи Плейс“ във Ванкувър, а победителят ще играе срещу спечелилия измежду Аржентина и Египет. Класиране напред ще повтори най-доброто постижение в историята на световните първенства и за двата отбора, като швейцарците са се класирали на 1/4-финали цели три пъти - преи далечните издания на шампионатите през 1934 г., 1938 г. и 1954 г. Колумбия пък стори това доста по-скоро - на Мондиал 2014.

"Кръстоносците" достигнаха до тази фаза, след като първо спечелиха групата си с Канада, Босна и Катар, а след това елиминираха и отбора на Алжир с успех с 2:0. Въпреки това, над швейцарския лагер са надвиснали черни облаци. Една от звездите на тима - Йохан Манзамби, заедно с Рубен Варгас и Джибрил Соу, са съкратили тренировката си в понеделник поради физически оплаквания. Селекционерът Якин призна, че участието им е под въпрос и ще се решава в последния момент след медицински прегледи. Под въпрос остават още Мишел Ебишер и Люка Джакез, които не са тренирали пълноценно.

Колумбия, водена от Нестор Лоренсо, впечатлява със своята дефанзивна стабилност. „Лос Кафетерос“ са допуснали само един гол в четирите си мача до момента, включително записвайки три поредни „чисти мрежи“. Тимът спечели своята група след победи над Узбекистан и ДР Конго и нулево равенство с Португалия, а на 1/16-финалите отстрани Гана с минималното 1:0.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Лошите новини за Колумбия са свързани с нападателя Джон Кордоба, който получи разкъсване на адуктора и отпада от турнира. Очаква се Луис Суарес да заеме неговото място в атаката. Освен това, грипен вирус е засегнал няколко играчи, включително капитана Хамес Родригес. Хамес беше заменен на почивката срещу Гана, но самият той увери феновете, че не е контузен и се надява да бъде готов за битката с Швейцария. В предни позиции Колумбия ще разчита и на звездата на Ливърпул Луис Диас, който е един от най-опасните играчи в турнира.

Двата отбора са се срещали общо четири пъти в историята си. Колумбия има леко предимство с две победи, докато Швейцария е печелила веднъж, а един мач е завършил наравно. Единственият им предишен сблъсък на Световно първенство беше през 1994 г., когато южноамериканците триумфираха с 2:0 в мач от груповата фаза. Последният им официален мач беше приятелска среща през 2007 г., завършила с победа 3:1 за Колумбия.

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