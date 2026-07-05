Проблемът с расизма стигна и от швейцарския национален отбор

Футболистите на Швейцария все по-често се сблъскват с коментари в социалните медии, които излъчват омраза. Швейцарците се изправят срещу Колумбия във Ванкувър на 7 юли в двубой от осминафиналите на Мондиал 2026. "За съжаление, вече можем да преценим кога се увеличава рискът от натрупване на подобни презрени коментари. В този случай секциите за коментари в нашите канали често са изцяло блокирани. Някои от мненията засягаха произхода и цвета на кожата на нашите футболисти", каза говорител на швейцарския тим пред информационната агенция Keystone-SDA.

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Коментарите вече са предоставенит на властите, които ще разследват тези случаи на разпространение на омраза. Миналата седмица от ФИФА заявиха, че расистките коментари по време на Световното първенство са се увеличили. Около 11 процента от всички онлайн публикации, класифицирани като обидни, са били расистки по някакъв начин, се казва още в съобщението. Това е увеличение с 3 процента в сравнение със същия период на последното Световно първенство в Катар през 2022 година. Около 1000 акаунта в социалните медии вече са докладвани на полицията. Националите на Нидерландия Джъстин Клуйверт, Куинтен Тимбър и Крисенсио Съмървил също са били обиждани на расова основа онлайн, след като тримата пропуснаха дузпи в загубения мач от 1/16-финалите на Мондиал 2026 срещу Мароко.

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Снимки: Gettyimages