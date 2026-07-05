Нападател на Колумбия пропуска остатъка от Световното първенство

Нападателят на Краснодар и Колумбия - Джон Кордоба вече няма да играе на Световното първенство по футбол, според журналиста Пепе Сиера. 33-годишният футбол получи контузията в началото на мача от 1/16-финалите срещу Гана (1:0). Той започна като титуляр, но беше заменен в 8-ата минута.

„Джон Кордоба вече няма да играе на Световното първенство. Диагностициран е с разкъсване на адукторния мускул, което ще го отсъства приблизително четири седмици. Колумбия загуби един от своите нападатели и ще продължи да се състезава в турнира с 25 играчи“, написа Сиера в социалните мрежи.

Колумбия ще се изправи срещу Швейцария на осминафиналите на Мондиал 2026. Мачът ще се проведе на 7 юли, като началният час е 23:00.

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