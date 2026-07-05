Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Бразилия - Норвегия
  1. Световно първенство
  2. Колумбия
  3. Нападател на Колумбия пропуска остатъка от Световното първенство

Нападател на Колумбия пропуска остатъка от Световното първенство

  • 5 юли 2026 | 23:35
  • 380
  • 0

Нападателят на Краснодар и Колумбия - Джон Кордоба вече няма да играе на Световното първенство по футбол, според журналиста Пепе Сиера. 33-годишният футбол получи контузията в началото на мача от 1/16-финалите срещу Гана (1:0). Той започна като титуляр, но беше заменен в 8-ата минута.

„Джон Кордоба вече няма да играе на Световното първенство. Диагностициран е с разкъсване на адукторния мускул, което ще го отсъства приблизително четири седмици. Колумбия загуби един от своите нападатели и ще продължи да се състезава в турнира с 25 играчи“, написа Сиера в социалните мрежи.

Колумбия ще се изправи срещу Швейцария на осминафиналите на Мондиал 2026. Мачът ще се проведе на 7 юли, като началният час е 23:00.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Хари Кейн: Срещу Мексико трябва да покажем характер и борбеност

Хари Кейн: Срещу Мексико трябва да покажем характер и борбеност

  • 5 юли 2026 | 21:26
  • 480
  • 0
Нико Уилямс се завърна в групата преди сблъсъка с Португалия

Нико Уилямс се завърна в групата преди сблъсъка с Португалия

  • 5 юли 2026 | 21:04
  • 426
  • 0
Тръмп благодари на ФИФА за скандално отменения червен картон за звездата на САЩ

Тръмп благодари на ФИФА за скандално отменения червен картон за звездата на САЩ

  • 5 юли 2026 | 20:59
  • 4867
  • 14
Има ли реверанс към домакина? Oтмениха червен картон на звезда на САЩ

Има ли реверанс към домакина? Oтмениха червен картон на звезда на САЩ

  • 5 юли 2026 | 19:58
  • 10733
  • 57
Лакти, симулации, провокации: Халфът, чието поведение олицетвори играта на Парагвай срещу Франция

Лакти, симулации, провокации: Халфът, чието поведение олицетвори играта на Парагвай срещу Франция

  • 5 юли 2026 | 19:56
  • 7480
  • 12
Антъни Тейлър ще ръководи иберийското дерби

Антъни Тейлър ще ръководи иберийското дерби

  • 5 юли 2026 | 19:39
  • 673
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Бразилия 0:0 Норвегия, "селесао" трябва да съжалява, че не води

Бразилия 0:0 Норвегия, "селесао" трябва да съжалява, че не води

  • 6 юли 2026 | 00:04
  • 11554
  • 118
Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

  • 5 юли 2026 | 21:08
  • 39553
  • 57
ЦСКА с мощен трансферен удар - взе играч, за когото са давани 25 милиона евро

ЦСКА с мощен трансферен удар - взе играч, за когото са давани 25 милиона евро

  • 5 юли 2026 | 19:52
  • 50209
  • 180
Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

  • 5 юли 2026 | 14:10
  • 66951
  • 118
Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

  • 5 юли 2026 | 18:32
  • 25882
  • 33
Везенков: Ще бъда в отбора и през август, имаме шансове, противниците не са чак такива страшилища

Везенков: Ще бъда в отбора и през август, имаме шансове, противниците не са чак такива страшилища

  • 5 юли 2026 | 22:38
  • 2223
  • 0