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Колумбийският селекционер посочи коя е най-голямата сила на отбора му преди битката със Швейцария

  • 7 юли 2026 | 11:17
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Способността на футболистите от националния отбор на Колумбия да се адаптират към всякакви ситуации ще бъде ключова в предстоящия 1/8-финал от Мондиал 2026 срещу Швейцария, заяви селекционерът на южноамериканците Нестор Лоренсо. Двубоят е тази вечер от 23:00 часа във Ванкувър.

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Колумбийците допуснаха само едно попадение в четири мача и са непобедени в турнира досега, като спечелиха и първото място в своята група в първата фаза на надпреварата. Треньорът Лоренсо пък е изключително активен край тъчлинията и обичайно прави много тактически промени в хода на срещите, опитвайки се да извлече най-доброто от играчите в определени ситуации.

„Вярвам, че ключовото за нас ще бъде, че разполагаме с такъв тип футболисти, които интерпретират много добре играта, разбират я и се стремят с най-простички действия да показват най-доброто от себе си на терена. Върху това можем да поставим и страхотните технически и физически възможности, които ни позволяват да действаме разнообразно в различните моменти. Отборът расте от мач на мач и е способен да се адаптира към всякакви предизвикателства“, заяви 60-годишният специалист.

Южноамериканците нямаха особен късмет с жребия, тъй като се наложи да пътуват доста за срещите си. Първите им два мача бяха в Мексико, след това трябваше да пътуват до Маями и Канзас Сити в САЩ, а сега им предстои двубой в Канада.

„Не е добре, че се наложи да пътуваме толкова много. Трябваше да преминем през всички тези промени във времевите зони, в температурите, защото се наложи да играем при висока влажност и надморска височина, както и в сухо и топло време. Бяхме подложени на почти всякакви условия, но се справихме“, каза той.

„Все пак знаехме, че ще трябва да преминем през подобни неща. Турнирът се играе в три държави на толкова голям континент. Можеше да се случи и на всеки друг отбор. Приемаме ситуацията, работим всекидневно, за да показваме най-доброто на игрището“, допълни треньорът.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Той очаква много сериозна съпротива от Швейцария довечера. „Ще трябва да се представим много добре тактически, защото те са изключително организирани, добри са в атака, добри са в защита, имат много систематизирани действия, познават се отлично, треньорът им е с тях от 4-5 години. За повечето от тях това е второ поредно световно първенство. Имат отличен опит, голяма част от футболистите им играят във Висшата лига на Англия и в Италия. Затова очаквам много труден мач срещу доста силен съперник“, заяви Лоренсо.

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Снимки: Imago

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