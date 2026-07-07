Марин Бакалов: Дано в Ботев да са взели правилните нови попълнения

Легендата на Ботев (Пловдив) Марин Бакалов се изказа сравнително оптимистично, коментирайки своите очаквания за представянето на любимия си клуб в предстоящия нов сезон. Бившият халф обаче е категоричен, че отборът на Ботев трябва да е на нивото на "жълто-черната" публика.

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"Надявам се, че Ботев успя да надгради през това лято. Вярвам, че тази година ще е по-добра от миналата, а и е редно да е така. Целите, които се поставят, са сериозни и в края на краищата така трябва да бъде. Все пак това е Ботев Пловдив", започна коментара си пред "Мач Телеграф" Марин Бакалов.

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"Отново начело на отбора е Станислав Генчев. Надявам се, че това е верен ход на ръководството и той ще се справи с поставените цели. Той вече има опит и мисля, че неговото завръщане трябва да се приеме позитивно и да му се даде шанс. Нека покаже и той своите качества. Той е наясно в какъв клуб е и се надявам, че ще успее. Дано да са взели правилните нови попълнения", каза още Марин Бакалов.

"Рано е да се дават оценки за представянето на новите играчи. Това може да се случи след като се изиграят поне няколко мача в първенството. Представянето на отбора трябва да съответства на името на клуба. Отборът трябва да е на нивото на публиката“, допълни легендата на Ботев (Пловдив).

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