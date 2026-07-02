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Ботев (Пд) има своя нов Магьосник

  • 2 юли 2026 | 15:49
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Ботев (Пд) има своя нов Магьосник

Ботев Пловдив подписа договор с Велиян Видолов. Юношата на клуба парафира дългосрочен контракт с родния си тим.

Велиян Видолов е роден на 12 май 2006 година в Пловдив. Преминал е през всички възрастови формации на “жълто-черната” школа.

През изминалия сезон записа 33 мача за Марица Пловдив, в които реализира впечатляващите 15 гола и направи 11 асистенции.

Въпреки липсата на роднинска връзка с легендарния Костадин Видолов, Вили напомня с качествата си и позицията си на терена на Магьосника.

В серията от контролни срещи през това лято Велиян Видолов остави отлични впечатления с играта си, а срещу Черноморец отбеляза прекрасен гол от пряк свободен удар.

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