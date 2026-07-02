Спортен психолог започна работа в Ботев (Пловдив)

Ботев (Пловдив) обяви, че в спортният психолог Боряна Разсолкова започва работа в клуба. Основният фокус на нейната работа ще бъде първият отбор на “канарчетата”, но специалистката ще провежда сесии и с юношеските и женските формации на тима.

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Ето какво пишат от Ботев:

ПФК Ботев Пловдив предприе нова стъпка в своето развитие. От днес в „жълто-черния“ клуб работа започна Боряна Разсолкова – спортен психолог и експерт по ментална подготовка на елитни отбори.

Един от доказаните родни специалисти ще насочи фокуса си към представителния мъжки отбор, но в дейността си ще провежда сесии и с юношеските и женските формации от академията.

Основната ѝ цел ще бъде изграждането на спортно-психологическо осигуряване на представителния отбор на ПФК Ботев Пловдив на най-високо ниво, както и ново генеративно развитие на менталната подготовка на младите футболисти от школата.

Г-жа Разсолкова е тясно свързана с град Пловдив, като голяма част от живота ѝ преминава под тепетата. През 2001 година започва работа в Спортното училище в Пловдив, където работи в тясно сътрудничество с легендарния Динко Дерменджиев – Чико.

В продължение на три години – от 2023 до началото на 2026 година – тя е част от ПФК Лудогорец Разград, след което има кратък престой в Дунав Русе.

В края на 2025 година посещава Аякс по лична покана на нидерландския гранд, а седем футболисти от различни националности, с които е работила, са част от провеждащото се в момента Световно първенство.

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