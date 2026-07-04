Генчев: Водим разговори с двама, дано дойдат скоро

Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев даде мнението си пред репортерите на "Колежа", след като "канарчетата" надвиха с 1:0 Спартак (Варна) в проверка. По-рано през деня ботевистите паднаха от Етър в друга контролна среща.

Ботев (Пд) надви Спартак (Вн) с гол на тийнейджър

"Идеята ни беше всички да играят по 90 минути, след две седмици започва първенството, искаме да се обиграем, да вдигнем нивото. От първата няма как да сме доволни, не само заради резултата. Втората беше по-добре, но има какво да се желае, Спартак (Варна) имаше три положения за гол, но има обективни причини това да се случва, в процеса на първенството ще има нужда от ротация, пробваме различни варианти. Водим разговори с двама футболисти, надявам се да ги финалзиираме по най-бързия начин, всеки се нуждае от подготовка и адаптация, днес Жоро Миланов и Окох ги сменихме в 60-ата минута, те са назад с подготовката, трябваше да ги предпазим. Важно е да се избягват контузиите.

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Трета седмица тренираме, доволен съм като интензитет, има какво да израстваме тактически, защото правим грешки. Искам целият отбор да играе в защита, няма как да разчитаме само четирима защитници и вратарят да ни опазват вратата, футболът е отборна игра. Уилямс? Ротираме там, като десен бек сме привлекли само Богдан Костов, първото полувреме и Видев. Може би пет-шест имам в главата от титулярите, но нищо не се знае. Последната седмица ще изберем стартовите 11, дай боже всички да са здрави, това също е изключително важно за нас", каза треньорът на "канарчетата".

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