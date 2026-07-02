Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Три европейски клуба ще трябва да платят на Ботев (Пловдив) малко над 145 000 евро, тъй като са загубили дела във ФИФА, разбра Sportal.bg. Става въпрос за белгийския Зюлте-Варегем, датския Хорсенс и турския Ъгдър. Решенията на световната футболна централа са от края на май 2026 година.

И трите клуба са признали вината си, а в делата са изтъкнали различни причини за неплащане. Първият твърди, че арабски клубове му дължат над 1,5 млн. евро, но не са платили, датчаните споделят за финансови затруднения, а турците се оправдават с религиозни празници.

Най-сериозният дълг към Ботев е от страна на Зулте. Белгийците дължат 123 508 евро компенсация за привличането на Точукву Нади.

ФИФА ги е глобила с 15 000 евро заради забавянето и е наложила забрана за картотекиране на футоблисти.

Хорсенс пък виси на Ботев със 17 557 евро за трансфера на Джон Батиги.

Най-малко е задължението на Ъгдър за Антоан Конте - само 5330 евро.

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