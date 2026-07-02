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  3. Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

  • 2 юли 2026 | 13:15
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Три европейски клуба ще трябва да платят на Ботев (Пловдив) малко над 145 000 евро, тъй като са загубили дела във ФИФА, разбра Sportal.bg. Става въпрос за белгийския Зюлте-Варегем, датския Хорсенс и турския Ъгдър. Решенията на световната футболна централа са от края на май 2026 година.

И трите клуба са признали вината си, а в делата са изтъкнали различни причини за неплащане. Първият твърди, че арабски клубове му дължат над 1,5 млн. евро, но не са платили, датчаните споделят за финансови затруднения, а турците се оправдават с религиозни празници.

Най-сериозният дълг към Ботев е от страна на Зулте. Белгийците дължат 123 508 евро компенсация за привличането на Точукву Нади.

ФИФА ги е глобила с 15 000 евро заради забавянето и е наложила забрана за картотекиране на футоблисти.

Хорсенс пък виси на Ботев със 17 557 евро за трансфера на Джон Батиги.

Най-малко е задължението на Ъгдър за Антоан Конте - само 5330 евро.

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