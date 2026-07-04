11-те на Ботев и Етър

Ботев (Пловдив) приема Етър в първата си контрола за деня. Срещата започва в 10:00ч. и ще бъде излъчена на живо в сайта Sportal.bg. Мачът ще се проведе на базата в Коматево, а по-късно през деня Ботев ще изиграе втора контрола срещу елитния Спартак (Варна). Тя ще се състои на "Колежа". Това са и последните проверки за "канарчетата" през лятото преди старта на новия сезон в efbet Лига.

Стартови състави:

БОТЕВ: 1 Християн Славков (вр.), 2 Майкъл Келечи (проби), 4 Никола Солдо, 7 Никола Илиев (к), 13 Самуил Цонов, 15 Богдан Костов, 19 Димитър Тонев, 23 Ифена Доргу, 41 Велиян Видолов, 77 Лукас Араужо, 82 Семедо Мендеш;

ЕТЪР: 1 Никола Виденов (вр.), 4 Георги Александров (к), 6 Георги Иванов, 7 Росен Иванов, 9 Тома Унагелов, 10 Чавдар Ивайлов, 11 Стефан Трайков, 13 Анастас Пемперски, 15 Никола Борисов, 21 Ивайло Марков, 27 Цветомир Цанев;

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