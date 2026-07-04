Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 10:00 Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Етър
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. 11-те на Ботев и Етър

11-те на Ботев и Етър

  • 4 юли 2026 | 08:42
  • 1425
  • 1
11-те на Ботев и Етър

Ботев (Пловдив) приема Етър в първата си контрола за деня. Срещата започва в 10:00ч. и ще бъде излъчена на живо в сайта Sportal.bg. Мачът ще се проведе на базата в Коматево, а по-късно през деня Ботев ще изиграе втора контрола срещу елитния Спартак (Варна). Тя ще се състои на "Колежа". Това са и последните проверки за "канарчетата" през лятото преди старта на новия сезон в efbet Лига.

Стартови състави:

БОТЕВ: 1 Християн Славков (вр.), 2 Майкъл Келечи (проби), 4 Никола Солдо, 7 Никола Илиев (к), 13 Самуил Цонов, 15 Богдан Костов, 19 Димитър Тонев, 23 Ифена Доргу, 41 Велиян Видолов, 77 Лукас Араужо, 82 Семедо Мендеш;

ЕТЪР: 1 Никола Виденов (вр.), 4 Георги Александров (к), 6 Георги Иванов, 7 Росен Иванов, 9 Тома Унагелов, 10 Чавдар Ивайлов, 11 Стефан Трайков, 13 Анастас Пемперски, 15 Никола Борисов, 21 Ивайло Марков, 27 Цветомир Цанев;

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Кирилов и Митков висят за Борац

Кирилов и Митков висят за Борац

  • 4 юли 2026 | 09:34
  • 57
  • 0
Левски без Сангаре срещу Борац

Левски без Сангаре срещу Борац

  • 4 юли 2026 | 09:15
  • 650
  • 0
Силен трансфер за Янтра

Силен трансфер за Янтра

  • 4 юли 2026 | 09:08
  • 421
  • 0
Левски се подсили с голям талант

Левски се подсили с голям талант

  • 3 юли 2026 | 21:38
  • 8738
  • 2
Ботев (Враца) и Бейтар не се победиха в контрола

Ботев (Враца) и Бейтар не се победиха в контрола

  • 3 юли 2026 | 21:09
  • 1908
  • 0
Янев: Очаквайте още трансфери като на Сенси, извинявам се за недоразумението с лидера на феновете

Янев: Очаквайте още трансфери като на Сенси, извинявам се за недоразумението с лидера на феновете

  • 3 юли 2026 | 21:04
  • 33082
  • 67
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

  • 4 юли 2026 | 03:44
  • 94613
  • 368
Меси: Трябва да поправим грешките, днес бяха много

Меси: Трябва да поправим грешките, днес бяха много

  • 4 юли 2026 | 05:24
  • 5319
  • 6
Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

  • 4 юли 2026 | 06:32
  • 22071
  • 11
Ето кои отбори оцеляха след руската рулетка на 1/16-финалите

Ето кои отбори оцеляха след руската рулетка на 1/16-финалите

  • 4 юли 2026 | 07:44
  • 2909
  • 0
След напрежението ФИФА може и да не измести часа на Мексико и Англия

След напрежението ФИФА може и да не измести часа на Мексико и Англия

  • 4 юли 2026 | 06:25
  • 5739
  • 1
Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

  • 4 юли 2026 | 07:55
  • 2246
  • 0