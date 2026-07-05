Тото Волф разкри колко близо е бил Кими Антонели до победа на „Силвърстоун“

Шефът на Мерцедес Тото Волф заяви, че Кими Антонели е бил напът да настигне Шарл Леклер шест обиколки преди края, но механична повреда е сложила край на надеждите му за победа на „Силвърстоун“.

Андреа Кими Антонели напусна „Силвърстоун“ с празни ръце, след като претърпя повреда по време на Гран При на Великобритания. Преди инцидента обаче той беше сериозен претендент за победата.

The issue that ended Antonelli's chances 😖



A broken wheel shield 👀#F1 #BritishGP pic.twitter.com/is08EJRV7B — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

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Пилотът на Мерцедес във Формула 1 забави спирането си в бокса с 10 обиколки в сравнение с Шарл Леклер и преследваше съперника си от Ферари, когато аеродинамичен компонент в предната лява част на болида му се счупи. Повредата настъпи, след като италианецът атакува бордюрите на изхода от завоя „Копс“.

В резултат на това Антонели загуби няколко позиции, а от Мерцедес дори обмисляха да го приберат в бокса. Вместо това италианецът продължи до финала и завърши девети, преди да бъде класиран на 16-о място заради петсекундно наказание за многократни нарушения на границите на пистата.

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Директорът на отбора на Мерцедес Тото Волф разкри, че симулациите на тима са показвали, че Антонели е щял да настигне Леклер шест обиколки преди края, което би довело до битка за победата.

„Да, трудно е, знаете ли, това щеше да бъде епичен край на състезанието - каза Волф пред F1 TV. - Той щеше да настигне Шарл шест обиколки преди края с огромно предимство в гумите. Но това е технически спорт. Такива неща се случват.“

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Волф също така намекна, че Формула 1 може да преразгледа подхода си към наказанията за нарушаване на границите на пистата, след като Антонели беше санкциониран, въпреки че многократните му излизания извън белите линии бяха причинени от повредата на неговия Мерцедес.

Австриецът призна, че първоначално отборът не е бил сигурен какво е причинило повредата и е обмислял да прибере Антонели в бокса.

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„Не бяхме напълно наясно и имаше дебат дали от съображения за сигурност трябва да го приберем. Но той просто продължи обиколка след обиколка и каза: „Мога да се справя“. И, знаете, получихме наказание за границите на пистата. Може би можем да разгледаме как се прилагат правилата за границите на пистата и да ги преоценим. Защото става въпрос за две точки, а те могат да бъдат важни в края.“

Въпреки всичко Мерцедес си тръгна от „Силвърстоун“ с 18 точки благодарение на второто място на Джордж Ръсел.

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Британецът се възползва не само от нещастието на Антонели, но и от късната кола за сигурност. Той спечели позиции след отпадането на Макс Верстапен и решението на Ферари да извика Люис Хамилтън в бокса. Така в уикенд, в който му липсваше скорост в сравнение със съотборника му, Ръсел все пак постигна ценен резултат и намали разликата в шампионата.

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Снимки: Gettyimages