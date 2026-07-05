Хамилтън се размина с наказание, запази подиума

Люис Хамилтън се размина с наказанието след финала на Гран При на Великобритания и успя да запази третото си място на финала на „Силвърстоун“.

7-кратният световен шампион беше разследван за по-висока скорост при жълти флагове, но в крайна сметка стюардите решиха само да го предупредят за това нарушение.

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Малко по-рано шефът на Ферари Фредерик Васьор прогнозира, че Люис няма да бъде наказан и ще запази подиума си - №16 за него на „Силвърстоун“ в кариерата му във Формула 1.

В хода на състезанието Хамилтън беше наказан с 5 секунди заради фалстарт и това на практика го лиши от шанс да се бори за нещо повече от място на подиума.

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Снимки: Gettyimages