Анализатор на F1 TV с дръзка прогноза за Астън Мартин след дебюта на подобрения болид в Унгария

Бившият пилот от Индикар и настоящ анализатор на F1 TV Джеймс Хинчклиф вярва, че търпението на Астън Мартин скоро ще се отплати. Той подкрепи базирания в Силвърстоун отбор, прогнозирайки, че ще се превърне в редовен претендент за точки след дебюта на сериозно обновения си болид в Унгария.

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Астън Мартин преживя труден старт при новите регулации от 2026, като до момента има спечелена само една единствена точка. Тимът изпитваше затруднения с първоначалната версия на AMR26 и неочаквани проблеми с новия си задвижваща система на Хонда. Въпреки това, мащабният аеродинамичен пакет с подобрения, представен в Будапеща, даде лъч надежда на отбора.

Въпреки че Астън Мартин в крайна сметка не успя да завърши в топ 10 в неделя, като Ланс Строл и Фернандо Алонсо финишираха съответно 13-и и 14-и, темпото на „Б-спецификацията“ на колата остави мнозина оптимистично настроени.

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В предаването на F1 TV след състезанието Хинчклиф обясни: „Ако погледнем историята и статистиката, няма по-добър в това от Ейдриън Нюи и точно това се опита да постигне Лорънс Строл (собственикът на Астън Мартин).



„Това беше отборът-мечта, който той искаше. Той потърси най-добрите в бранша. Хонда очевидно започнаха зле с тези правила. Предстои им подобрение. Знаем колко способен е този екип. Те са печелили много шампионати, и то наскоро. Така че, да, със сигурност началото е трудно, но търпението и упоритата работа потенциално могат да се отплатят. Мисля, че до края на сезона те биха могли редовно да печелят точки.“

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Снимки: Gettyimages