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Анализатор на F1 TV с дръзка прогноза за Астън Мартин след дебюта на подобрения болид в Унгария

  • 27 юли 2026 | 14:34
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Бившият пилот от Индикар и настоящ анализатор на F1 TV Джеймс Хинчклиф вярва, че търпението на Астън Мартин скоро ще се отплати. Той подкрепи базирания в Силвърстоун отбор, прогнозирайки, че ще се превърне в редовен претендент за точки след дебюта на сериозно обновения си болид в Унгария.

Астън Мартин декларира 16 промени по колата за Унгария
Астън Мартин декларира 16 промени по колата за Унгария

Астън Мартин преживя труден старт при новите регулации от 2026, като до момента има спечелена само една единствена точка. Тимът изпитваше затруднения с първоначалната версия на AMR26 и неочаквани проблеми с новия си задвижваща система на Хонда. Въпреки това, мащабният аеродинамичен пакет с подобрения, представен в Будапеща, даде лъч надежда на отбора.

Въпреки че Астън Мартин в крайна сметка не успя да завърши в топ 10 в неделя, като Ланс Строл и Фернандо Алонсо финишираха съответно 13-и и 14-и, темпото на „Б-спецификацията“ на колата остави мнозина оптимистично настроени.

Фернандо Алонсо с първа оценка за подобренията по колата на Астън Мартин
Фернандо Алонсо с първа оценка за подобренията по колата на Астън Мартин

В предаването на F1 TV след състезанието Хинчклиф обясни: „Ако погледнем историята и статистиката, няма по-добър в това от Ейдриън Нюи и точно това се опита да постигне Лорънс Строл (собственикът на Астън Мартин).

„Това беше отборът-мечта, който той искаше. Той потърси най-добрите в бранша. Хонда очевидно започнаха зле с тези правила. Предстои им подобрение. Знаем колко способен е този екип. Те са печелили много шампионати, и то наскоро. Така че, да, със сигурност началото е трудно, но търпението и упоритата работа потенциално могат да се отплатят. Мисля, че до края на сезона те биха могли редовно да печелят точки.“

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Снимки: Gettyimages

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