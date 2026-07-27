Рейсинг Булс записа първия пит-стоп под 2 секунди от началото на сезона

Механиците на Рейсинг Булс станаха първите от началото на сезона във Формула 1, които регистрират пит-стоп под две секунди по време на вчерашната Гран При на Унгария.

При един от стоповете на Арвид Линдблад те са сменили четирите гуми на британеца за 1.99 секунди. Така за първи път от началото на новата ера във Формула 1 ставаме свиделите на стоп, който продължава по-малко от две секунди, макар и с много малко.

Did someone order the fastest pit stop of the season so far?? 🔥



The Team delivered the 1st and 3rd fastest pit stops at the #HungarianGP 👏#F1 #VCARB pic.twitter.com/xet8elQ9S9 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) July 27, 2026

Иначе най-бързият пит-стоп в цялата история на Формула 1 си остава притежание на Макларън. Той беше записан в Катар през 2023 година, когато те обслужиха колата на Ландо Норис за само 1.80 секунди.

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Снимки: Gettyimages