Официално: Младежката програма на Ред Бул ще има нов ръководител

Отборът на Ред Бул обяви официално привличането на Гуен Лагру, който ще оглави младежката програма на Биковете от началото на 2027 година.

Новината за привличането на Лагру идва няколко дена, след като се появи информация, че той ще напусне Мерцедес, за да премине в Милтън Кийнс. В Ред Бул Лагру ще отговаря директно пред ръководителя на отбора Лоран Мекис, като той реално ще замени бившия състезателен инженер на Себастиан Фетел, Гийом Рокелен, начело на програмата за млади пилоти на Биковете.

Strengthening the Red Bull Junior Programme 💙



Excited for you to join the Team in 2027, Gwen 🤝#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/GCNf2Ouq0L — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 27, 2026

„Гуен е един от най-добрите в развитието на талантите във Формула 1 и аз познавам от първа ръка неговата експертиза, лидерски качества и страстта, които той влага в развитието на младите пилоти.



„Младежката програма на Ред Бул винаги е била основа за успехите на Ред Бул и привличането на Гуен за нейн ръководител отразява важността, която ние продължаваме да отдаваме на следващото поколение пилоти във Формула 1“, заяви Мекис по повод привличането на Лагру.

Thank you Gwen. It’s been a great ride together.



Together, we've developed many young drivers, including our current F1 drivers George and Kimi, and you've made a fantastic contribution.



We have built a true successor to the original Mercedes-Benz junior team, and you leave in… pic.twitter.com/h2w1zNEJ4T — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 27, 2026

В момента водещият пилот в младежката програма на Ред Бул е Никола Цолов, който се състезавам във Формула 2, където води в генералното класиране след първите девет кръга за сезон 2026.

Снимки: Red Bull Content Pool

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