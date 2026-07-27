Официално: Младежката програма на Ред Бул ще има нов ръководител

Отборът на Ред Бул обяви официално привличането на Гуен Лагру, който ще оглави младежката програма на Биковете от началото на 2027 година.
Новината за привличането на Лагру идва няколко дена, след като се появи информация, че той ще напусне Мерцедес, за да премине в Милтън Кийнс. В Ред Бул Лагру ще отговаря директно пред ръководителя на отбора Лоран Мекис, като той реално ще замени бившия състезателен инженер на Себастиан Фетел, Гийом Рокелен, начело на програмата за млади пилоти на Биковете.
„Гуен е един от най-добрите в развитието на талантите във Формула 1 и аз познавам от първа ръка неговата експертиза, лидерски качества и страстта, които той влага в развитието на младите пилоти.
„Младежката програма на Ред Бул винаги е била основа за успехите на Ред Бул и привличането на Гуен за нейн ръководител отразява важността, която ние продължаваме да отдаваме на следващото поколение пилоти във Формула 1“, заяви Мекис по повод привличането на Лагру.
В момента водещият пилот в младежката програма на Ред Бул е Никола Цолов, който се състезавам във Формула 2, където води в генералното класиране след първите девет кръга за сезон 2026.
Снимки: Red Bull Content PoolДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google