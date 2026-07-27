Жоан Мир: Хонда спря да развива мотора си за 2026

Втората половина на сезон 2026 може да се окаже предизвикателство за Хонда, тъй като компанията пренасочва вниманието си към новата ера в MotoGP с 850-кубиковите двигатели.

Жоан Мир разкри, че Хонда вече не предоставя никакви подобрения за мотора RC213V. Това оставя японския производител в уязвима позиция на писти, които не отговарят на характеристиките на настоящия им пакет.

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С наближаването на мащабните промени в правилника на MotoGP през 2027 година, всичките пет производителя пренасочиха фокуса си към разработването на новите си 850-кубикови машини, като въвеждат малко или никакви подобрения по настоящите си мотоциклети.

Докато Априлия и Дукати продължават да си поделят победите, а КТМ също се утвърждава като редовен претендент за подиума, ефектът от тази промяна се усеща най-вече по-назад в класирането.

Фабио Куартараро многократно е изразявал разочарованието си, че моторът на Ямаха М1 е останал практически непроменен през последните месеци, което го оставя да се бори за мотивация.

Фабио Куартараро подписа с Хонда

Въпреки че Мир успя да се възползва от подобренията на Хонда в средата на сезон 2025, за да запише два подиума в края на годината, сега той трябва да се състезава с настоящата си машина без възможност за по-нататъшни подобрения.

Запитан дали Хонда вече е в същата ситуация като Ямаха по отношение на развитието на мотора, световният шампион за 2020 година заяви: „От това, което виждам, това е и нашата реалност. Нямаме никакви нови подобрения отникъде. Разполагаме с нашия пакет и се опитваме да дадем 150% от себе си с него.



„Вярно е, че ще има по-добри писти за нас, както и други, на които ще се борим повече, като вероятно тази [„Заксенринг“]. Така че ще видим.



„Като пилот, всички искаме краткосрочни резултати. В момента, ако пистата не е благоприятна за мен, вероятно няма да постигнем такъв резултат.“

Мир ще напусне Хонда в края на годината, за да се присъедини към Грезини Дукати, заменяйки Алекс Маркес, който отива в КТМ. В резултат на това той няма да може да се възползва от ранното преминаване на Хонда към мотора за 2027 г. След като премина през най-слабия период на Хонда в MotoGP преди скорошното им възраждане, Мир заяви, че би предпочел базираният в Токио производител да продължи да инвестира ресурси в RC213V през целия сезон 2026.

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„В крайна сметка, ако моето решение имаше значение, щях да кажа: „Фокусирайте всичко, много върху 1000-кубиковия мотор“. Но каквото, такова.“

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Снимки: Gettyimages