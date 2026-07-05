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Ръсел: Това, че нямаше рестарт беше добра новина за мен

  • 5 юли 2026 | 19:54
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Джордж Ръсел излезе втори при последните боксове зад колата за сигурност малко преди финала на Гран При на Великобритания и завърши на тази позиция.

„Страхотно състезание на Шарл, поздравления – обясни Ръсел. – Страхотно състезание, както винаги на „Силвърстоун“, първи подиум за мен тук и съм доволен.

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„Нямах късмет в това състезание, поне до един момент, тъй като накрая всичко се нареди с колата за сигурност. Щеше да е страхотно за феновете да има рестарт, но моите гуми бяха вече студени като камък и съм доволен, че завърших втори. Нямаше рестарт и това беше добра новина за мен.

„Като цяло, труден уикенд, но е хубаво, че се качих на подиума.“

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Снимки: Gettyimages

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