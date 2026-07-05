Батистута защити Лаутаро и Хулиан и призна, че би имал проблем, ако беше селекционер

Легендарният нападател на Аржентина Габриел Батистута защити от критиките настоящите звезди в атаката на „Албиселесте“ Лаутаро Мартинес и Хулиан Алварес. Първият има само един гол на Мондиал 2026, който е от дузпа, а другият все още не се е разписал в турнира. Също така Батигол призна, че би било доста сложно за него да избере кой от двамата да е резерва в мачовете на тима.

„Това са световни звезди. Тук са и играят на Мондиал, и то с екипа на Аржентина. Така че мисля, че се справят перфектно. Винаги очакваме от тях да вкарват голове, но в момента Лионел Меси е този, който бележи. Според мен обаче представянето им е добро. Би било голям проблем да оставя дори единия от тях извън титулярите. Ето защо не съм селекционер. Не е справедливо някой от тях да е на пейката. Въпреки това няма място, защото селекцията е добра. Треньорът трябва да избере 11 играчи и няма място за повече. Ако пуснем и двамата, ще имаме с един футболист в повече и ще ни дисквалифицират (смее се – б.р.). Докато разполагаме с друг, който вкарва головете, няма проблем. Аржентина играе за отбора и засега Меси бележи попаденията“, коментира Батистута по време на събитие на КОНМЕБОЛ.

🇦🇷 Gabriel Batistuta : "Choisir entre Julián Álvarez et Lautaro Martínez, c'est très difficile !"#beINFWC2026 pic.twitter.com/c0tpd5Ay8z — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 5, 2026

Голмайстор номер 2 в историята на Аржентина също така коментира предстоящия 1/8-финал срещу Египет. „Честно казано, уверен съм, но не и спокоен. Едно нещо е в груповата фаза и съвсем друго е да играеш „всичко или нищо“: победа или прибиране вкъщи. Всички говорят, но забравят, че футболът е тичане зад една топка, която понякога се удря в гредата и не знаеш дали ще влезе, или не“, добави философски той.

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Снимки: Gettyimages