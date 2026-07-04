Селекционерът на Канада призова своите играчи за пълна концентрация и мобилизация в 1/8-финала си

Канада трябва да се съсредоточи върху това да остане агресивна в защита и да не допуска грешки в опит да спре Мароко на осминафиналите на Световното първенство, каза селекционерът на тима Джеси Марш в навечерието на мача. Според наставника африканският състав се представя силно до момента на Мондиала и защитава репутацията си на топ отбор, притежаващ динамика и вариативност, които могат да накажат съдомакините на турнира, ако всичките 11 играчи на терена не се придържат към плана.

Канада и Мароко дават начало на осминафиналите

„Това е мястото, на което очакваме и искаме да бъдем, и знаем, че Мароко ще се противопостави на всяко едно нещо, което правим, и това е отбор, който буквално няма никакви слабости. Трябва да се опитаме да бъдем добри в нещата, които ни интересуват и в които сме добри, и трябва да видим дали това може да помогне срещу такъв противник“, каза Марш на пресконференцията си преди двубоя.

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Забележителното представяне на Канада на Световното първенство вече осигури място на отбора им в историята на страната, но Марш увери, че отборът му има още много да постигне, когато се изправи срещу полуфиналистите през 2022 г. в Хюстън.Отмъщението също не играе роля в подготовката за срещата, след като Мароко победи "кленовите листа" с 2:1 в груповата фаза на Мондиал 2022, добави той.

„Няма особена мотивация за никого в нашия лагер да каже, че загубихме на последното Световно първенство от Мароко и сега трябва да поправим тази грешка. Това е различно време. Те са различен отбор. Ние сме различен отбор. Това е много различен момент и ние просто искаме да направим всичко възможно, за да намерим начин да постигнем добър резултат“, заяви селекционерът.

Марш призна, че играчите му се изправят срещу отбор, който играе със самообладание и увереност. Но завръщането на водещата фигура Алфонсо Дейвис, който изигра първите си минути на турнира при победата на 1/16 финала над Южна Африка като резерва в 75-ата минута, може да даде тласък на Канада, като Марш заяви, че футболистът на Байерн (Мюнхен) ще бъде на разположение.

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Снимки: Gettyimages