Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Канада
  3. Селекционерът на Канада призова своите играчи за пълна концентрация и мобилизация в 1/8-финала си

Селекционерът на Канада призова своите играчи за пълна концентрация и мобилизация в 1/8-финала си

  • 4 юли 2026 | 14:03
  • 127
  • 0

Канада трябва да се съсредоточи върху това да остане агресивна в защита и да не допуска грешки в опит да спре Мароко на осминафиналите на Световното първенство, каза селекционерът на тима Джеси Марш в навечерието на мача. Според наставника африканският състав се представя силно до момента на Мондиала и защитава репутацията си на топ отбор, притежаващ динамика и вариативност, които могат да накажат съдомакините на турнира, ако всичките 11 играчи на терена не се придържат към плана.

Канада и Мароко дават начало на осминафиналите
Канада и Мароко дават начало на осминафиналите

„Това е мястото, на което очакваме и искаме да бъдем, и знаем, че Мароко ще се противопостави на всяко едно нещо, което правим, и това е отбор, който буквално няма никакви слабости. Трябва да се опитаме да бъдем добри в нещата, които ни интересуват и в които сме добри, и трябва да видим дали това може да помогне срещу такъв противник“, каза Марш на пресконференцията си преди двубоя.

Уахби защити Диас и отсече: Това ще бъде най-предизвикателният ни мач досега
Уахби защити Диас и отсече: Това ще бъде най-предизвикателният ни мач досега

Забележителното представяне на Канада на Световното първенство вече осигури място на отбора им в историята на страната, но Марш увери, че отборът му има още много да постигне, когато се изправи срещу полуфиналистите през 2022 г. в Хюстън.Отмъщението също не играе роля в подготовката за срещата, след като Мароко победи "кленовите листа" с 2:1 в груповата фаза на Мондиал 2022, добави той.

„Няма особена мотивация за никого в нашия лагер да каже, че загубихме на последното Световно първенство от Мароко и сега трябва да поправим тази грешка. Това е различно време. Те са различен отбор. Ние сме различен отбор. Това е много различен момент и ние просто искаме да направим всичко възможно, за да намерим начин да постигнем добър резултат“, заяви селекционерът.

Марш призна, че играчите му се изправят срещу отбор, който играе със самообладание и увереност. Но завръщането на водещата фигура Алфонсо Дейвис, който изигра първите си минути на турнира при победата на 1/16 финала над Южна Африка като резерва в 75-ата минута, може да даде тласък на Канада, като Марш заяви, че футболистът на Байерн (Мюнхен) ще бъде на разположение.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Хапчета за сън и тапи за уши за английските национали

Хапчета за сън и тапи за уши за английските национали

  • 4 юли 2026 | 09:29
  • 1111
  • 0
Хосам Хасан обясни как е мотивирал играчите на Египет при дузпите

Хосам Хасан обясни как е мотивирал играчите на Египет при дузпите

  • 4 юли 2026 | 09:07
  • 748
  • 0
Вратарят Возиня: Не играх аз срещу Меси, а Кабо Верде срещу Аржентина

Вратарят Возиня: Не играх аз срещу Меси, а Кабо Верде срещу Аржентина

  • 4 юли 2026 | 08:43
  • 1482
  • 1
Салах: Ако някой можеше да вкара такава дузпа, това бях аз

Салах: Ако някой можеше да вкара такава дузпа, това бях аз

  • 4 юли 2026 | 08:38
  • 6498
  • 5
Скалони: А всички мислеха, че това ще е разходка в парка за Аржентина

Скалони: А всички мислеха, че това ще е разходка в парка за Аржентина

  • 4 юли 2026 | 08:15
  • 3732
  • 1
Ето кои отбори оцеляха след руската рулетка на 1/16-финалите

Ето кои отбори оцеляха след руската рулетка на 1/16-финалите

  • 4 юли 2026 | 07:44
  • 9401
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

  • 4 юли 2026 | 03:44
  • 116169
  • 409
Основен халф подписа нов договор с Левски

Основен халф подписа нов договор с Левски

  • 4 юли 2026 | 12:09
  • 7250
  • 15
Етър удари Ботев в Коматево

Етър удари Ботев в Коматево

  • 4 юли 2026 | 10:46
  • 15081
  • 13
Последно: Мексико - Англия остава по програма

Последно: Мексико - Англия остава по програма

  • 4 юли 2026 | 12:12
  • 5254
  • 1
Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

  • 4 юли 2026 | 06:32
  • 30169
  • 12
Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

  • 4 юли 2026 | 12:55
  • 10297
  • 1