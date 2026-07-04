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След напрежението ФИФА може и да не измести часа на Мексико и Англия

  • 4 юли 2026 | 06:25
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Още от преди да съобщят официалното си решение от ФИФА предизвикаха огромно напрежение. Сега изглежда, че пожарът ще бъде потушен, като от вестник "Марка" пишат, че от Световната футболна централа сериозно обмислят да запази първоначално обявения час за срещата между Англия и Мексико от 1/8-финалите на Мондиал 2026.

Корекцията идва след часове на несигурност и след като както мексиканската, така и английската федерация изразиха дълбокото си недоволство от решение, което напълно нарушаваше спортното, логистичното и телевизионното планиране на един от най-очакваните мачове на Мондиала.

Задава се огромна промяна в началния час на Мексико - Англия?
Задава се огромна промяна в началния час на Мексико - Англия?

Първият, който надигна глас, беше Хавиер Агире. Селекционерът на Мексико заяви, че промяната означава преработване на цялата подготовка, планирана в продължение на седмица.

Графиците за хранене, почивка, физическа активация, технически срещи, придвижване до стадиона и протоколите за загрявка бяха планирани за вечерен мач. Протестът обаче не беше само от мексиканска страна. В Англия изненадата беше дори по-голяма. Няколко британски медии съобщиха, че Английската футболна асоциачия е научила за възможността за промяна от публикации в пресата, преди да получи официално съобщение от ФИФА, което предизвика сериозно недоволство в лагера на отбора.

Притесненията надхвърляха чисто спортния аспект. Хиляди английски фенове са имали планирани полети, за да пристигнат в Мексико Сити в неделя сутринта, а изтеглянето на мача с шест часа напред би им попречило дори да присъстват на срещата. Други вече бяха реорганизирали пътувания, хотели и връзки предвид възможността за промяна, която в крайна сметка така и не се осъществи.

ФИФА е обмисляла промяната поради комбинация от фактори. Основният беше прогнозата за гръмотевични бури в неделния следобед – явление, което вече повлия на няколко мача от това Световно първенство и което може да наложи временно прекъсване на двубоите съгласно протокола за сигурност. Към това се добавяха и притеснения, свързани с трафика и възможните масови празненства след мача – аспект, който местните власти също следяха внимателно след някои инциденти, регистрирани по време на турнира.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Срещата между Мексико и Англия, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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