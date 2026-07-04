Леклер: Трябва да работя върху всичко, за да настигна Люис

Шарл Леклер споделя, че не намира правилното усещане с болида на Ферари и му липсва абсолютната увереност в квалификациите, за да достига постоянно до лимита на автомобила.

Докато Люис Хамилтън напусна гаража на Ферари с широка усмивка след спечеления спринтов полпозишън, от другата страна на бокса нямаше толкова поводи за празнуване. Шарл Леклер завърши на повече от три десети зад съотборника си и трябваше да се задоволи с четвърто място на стартовата решетка за спринтовото състезание от Гран При на Великобритания във Формула 1.

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Въпреки че Леклер често се отличаваше в квалификациите през последните години, включително и миналия сезон, особено в сравнение със своя съотборник, монегаскът смята, че тазгодишните му трудности са част от по-широка тенденция. Леклер все още търси правилното усещане с болида SF-26 и не е намерил ясни отговори. След Гран При на Монако той премина от спирачни дискове на Brembo към Carbon Industrie. Макар това леко да подобри усещането му при спиране, със сигурност не е решило всички основни проблеми.

Запитан какво точно му липсва в сравнение с Хамилтън, осемкратният победител в Гран При отговори: „Точно това анализирам в момента. Очевидно мина известно време, откакто осъзнах, че нямам същата лекота, която имах с миналогодишния болид.



„Дори когато натискам и когато всичко се получи, говорим за стотни от секундата.“

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Според Леклер това означава, че има още работа за вършене, особено за възвръщане на увереността, необходима за извличане на последните няколко процента от Ферари, когато това наистина има значение.

„Люис по-често е на 100% от потенциала на колата, а аз не съм. Така че наистина трябва да работя върху всичко“, добави той.

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Картината обаче не е съвсем ясна. Леклер обясни, че в Австрия се е чувствал комфортно до квалификацията, а в неделя основният проблем е било състезателното темпо. В Шпилберг той се нареди пред Хамилтън на стартовата решетка, но на "Силвърстоун" призна, че е имал много повече трудности в една обиколка, отколкото в Австрия.

„Мисля, че най-важното е просто моето усещане с този болид. Когато не го усещаш съвсем, е трудно да извлечеш време за обиколка и да имаш увереността всяка събота в квалификацията да стигнеш до лимита на колата, с което аз се боря“, каза той.

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Ситуацията е още по-разочароваща за Льоклер, тъй като болидът на Ферари очевидно има потенциал. Това стана ясно отново в петък на "Силвърстоун", за изненада на мнозина в Скудерията. Отборът на Фредерик Васьор очакваше да има трудности на пистата, която е чувствителна към мощността, но се оказа точно обратното.

„Изключително сме изненадани, че Люис взе полпозишън днес, но като цяло очаквахме много по-голяма разлика спрямо колите пред нас - продължи Льоклер. - Това е добра стъпка напред, но да, като отбор сме много, много изненадани да бъдем толкова конкурентни на писта като тази.“

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Снимки: Gettyimages