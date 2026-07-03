Джордж Ръсел: Изненадани сме от Ферари

Джордж Ръсел призна след края на спринтовата квалификация на „Силвърстоун“, че той и екипът на Мерцедес са останали изненадани от представянето на Ферари на британското трасе днес.

P5 for George in a super competitive Sprint Quali. Bring on the rest of the weekend 👉 pic.twitter.com/qgEKiZxACU — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 3, 2026

Полпозишънът за спринт беше спечелен от Люис Хамилтън, който победи със само 0.011 секунди Андреа Кими Антонели. В същото време Ръсел остана едва пети, на цели 0.357 от първото място, като непосредствено пред него се класираха Макс Верстапен и Шарл Леклер, които бяха с респективно 0.036 и 0.030 по-бързи от британеца.

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„Това е историята на годината ми, ако трябва да сме честни. Винаги изоставам. Обикновено в Q3 успявам да направя стъпка напред. Днес това дори не беше близо. Бях близо до третото място, но далеч от Люис и Кими, така че трябва да се опитам да разбера какво стана, странно е.



„Чувството е сравнително добро, не е толкова зле. Очаквах с тези коли да е по-лошо тук, но всъщност е сравнително добре и бързите завои се усещаха бързи. Но времената ми не бяха добри, така че трябва да разбера какво стана за утре, когато ще е по-важният ден.



„Изненадан съм от Ферари. Те изоставаха със задвижващата система и управлението на енергията, но тук, за момента, те изглеждат най-добрите, така че това е истинска изненада. Винаги сме знаели, че те имат страхотно шаси, но мисля, че някои неща нямат логика.



„Ако трябваше да прогнозирам, щях да кажа, че Ферари ще са бързи предишния уикенд (в Австрия), а ние – този. Очевидно Кими свърши добра работа, но Ферари имаха предимство през целия ден“, коментира пилотът на Мерцедес.

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Снимки: Gettyimages