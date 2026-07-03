Кими Антонели: Ферари са направили невероятна стъпка напред

Андреа Кими Антонели остана на 0.011 секунди зад Люис Хамилтън в битката за полпозишъна преди утрешния спринт на „Силвърстоун“, в който италианецът ще потегли от второто място.

P2 for Kimi at Silverstone in Sprint Quali 👊 pic.twitter.com/pbbMpIeaSg — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 3, 2026

След края на спринтовата квалификация пилотът на Мерцедес обърна внимание на прогреса, който Ферари демонстрира в последните кръгове. По думите на Антонели напредъкът на Черните кончета е „невероятен“, но това само мотивира повече него и отбора му.

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„Бях толкова, толкова близо, жалко. Да съм честен, в SQ1 се чувствах доста зле, не се чувствах добре в колата, но след това ние направихме лека промяна на баланса за SQ2 и изведнъж темпото се върна. В SQ3 оставих малко на масата, но беше прилична обиколка и за съжаление останах малко зад Люис.



„Но поздравления за него, от наша страна ние ще се фокусираме върху утрешния ден. Колата се чувстваше добре. Ферари са направили невероятна стъпка напред, така че определено ще е много трудно. Отделно Люис се намира в страхотна форма, но това е хубаво, ние обичаме предизвикателствата и ще се опитаме да се възползваме от него.



„Разбира се, че ще мога да се боря за победата утре. Ще атакувам и ще дам най-доброто от себе си. Няма да е лесно, но всичко е възможно“, каза лидерът в световния шампионат.

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Снимки: Gettyimages