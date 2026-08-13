ЦСКА почете три легенди на клуба

ЦСКА почете три от големите имена в историята на клуба преди двубоя с Макаби (Тел Авив) .Днес се навършват 105 години от рождението на Нако Чакмаков – първият капитан в историята на ЦСКА и човекът, донесъл първата шампионска титла на „червените“.

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Повод за почит имаше и към други две легенди – Димитър Якимов и Ради Здравков, които имаха рождени дни през последните дни.

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Трите имена бяха отбелязани преди началото на срещата, а публиката на ЦСКА показа уважението си към легендите, оставили трайна следа в историята на клуба.

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