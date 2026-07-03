Тевес: Чакаме да видим с какво пак ще ни изненада Меси

Карлос Тевес коментира предстоящия мач между Аржентина и Кабо Верде. И като всички останали, той се готви за поредното шоу на номер 10.

"Чакам мача в петък. Всички казват, че е лесен, но не е, изобщо. Трябва да сме концентрирани. Дано се получи добър двубой“, казва той предпазливо, с аналитичен тон. Карлитос в ролята на коментатор, облечен в небесносиньо и бяло.

Carlos Tevez compares Lionel Messi and Cristiano Ronaldo after training with both 🤝 pic.twitter.com/AHH8318XZj — ESPN UK (@ESPNUK) July 3, 2026

„Световното първенство на Меси? Вече не знаеш какво да кажеш за него, ха-ха. Така че чакаме да видим с какво ще ни изненада отново“, осмелява се той да говори за Лионел. Най-търсеният човек от камерите на медиите по цялата планета. Голмайстор на това Световно първенство до момента и на всички в историята.

Ако трябва да го опишеш с една дума, представянето на Лео е…: "Феноменално. Мисля, че това е нещо, на което трябва да се наслаждаваме и, е, нека продължи колкото продължи.

За ролята си на коментатор той казва: "Наслаждавам ѝ се много. Истината е, че това е напълно различна роля от тази, с която човек е свикнал".

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