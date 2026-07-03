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Мондиал 2026: Австралия - Египет
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Буря може да забави първия елиминационен мач на световните шампиони

Буря може да забави първия елиминационен мач на световните шампиони

  • 3 юли 2026 | 22:08
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Срещата между Аржентина и Кабо Верде в Маями може да се превърне в поредния двубой от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, който да стане жертва на метеорологичните условия в Северна Америка.

Двубоят е насрочен за 01:00 часа българско време и 18:00 местно такова в Маяими. Според прогнозата на WSVN7 Weather обаче, около началния час на срещата са възможни „продължителни валежи и бури“.

Ако мачът действително бъде отложен, това ще бъде вторият двубой от началото на Мондиала, който ще започне по-късно заради времето. По-рано тази седмица Мексико и Еквадор стартираха своята елиминационна битка час по-късно заради буря. Същевременно той може да стане и третият, засегнат от климатичните условия, след като срещата между Франция и Ирак във Филаделфия от груповата фаза на надпреварата също беше прекъсната.

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