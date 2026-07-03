Буря може да забави първия елиминационен мач на световните шампиони

Срещата между Аржентина и Кабо Верде в Маями може да се превърне в поредния двубой от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, който да стане жертва на метеорологичните условия в Северна Америка.

🇦🇷 A horas de que la Selección Argentina se presente ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la ciudad estadounidense está en alerta por posibles tormentas. Hay pronóstico de lluvia en la previa al encuentro, cuando la… pic.twitter.com/stedGZsOjY — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Двубоят е насрочен за 01:00 часа българско време и 18:00 местно такова в Маяими. Според прогнозата на WSVN7 Weather обаче, около началния час на срещата са възможни „продължителни валежи и бури“.

Ако мачът действително бъде отложен, това ще бъде вторият двубой от началото на Мондиала, който ще започне по-късно заради времето. По-рано тази седмица Мексико и Еквадор стартираха своята елиминационна битка час по-късно заради буря. Същевременно той може да стане и третият, засегнат от климатичните условия, след като срещата между Франция и Ирак във Филаделфия от груповата фаза на надпреварата също беше прекъсната.

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