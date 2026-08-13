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Днес една от най-значимите фигури в историята на ЦСКА щеше да навърши 105 години

  • 13 авг 2026 | 20:19
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Днес една от най-значимите фигури в историята на ЦСКА щеше да навърши 105 години

Днес първият капитан в историята на ЦСКА – незабравимият Нако Чакмаков, щеше да навърши 105 години. Той е една от най-значимите фигури в историята на клуба. Роден е на 13 август 1912 година в София и си отива от този свят на 29 август 2009 г.

Записва 61 мача и 24 гола в първенството, но ще остане в историята най-вече като първия капитан на ЦСКА, извел тима до първата му шампионска титла през 1948 година.

"Дори вече да не е сред нас, той винаги ще бъде част от историята на ЦСКА, ще остане в сърцата на феновете, които винаги ще го помнят.Първата шампионска титла през 1948 година дава началото на легендата за „армейското“ футболно страшилище, а Нако Чакмаков е символът на славното начало. Именно неговото попадение в последната минута срещу Левски отваря вратата на голямото съперничество между двата отбора.Поклон пред легендарния ни капитан!Вечна слава!", пишат "червените" по повод легендарния капитан на ЦСКА.

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