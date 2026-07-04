Дибу Мартинес се надъха със специална прическа за мача с Кабо Верде

Вратарят на Аржентина излезе в мача срещу Кабо Верде със знамето на страната, изрисувано на главата си.
Малко преди началото на двубоя между Аржентина и Кабо Верде от осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. титулярният вратар на „албиселесте“ Емилиано Мартинес отново привлече вниманието. Стражът, който вече е известен със своите ексцентричности, добави още една към колекцията си.
На почивката: Аржентина 1:0 Кабо Верде, брилянтен гол на Меси прави разликата
Световният шампион, избран за най-добър вратар на Мондиала през 2022 г., се появи на терена със знамето на Аржентина, боядисано върху косата си.
Вратарят на Астън Вила заложи на прическа, изпълнена с патриотизъм.
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
Мачът между Кабо Верде и Аржентина, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google