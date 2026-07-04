Дибу Мартинес се надъха със специална прическа за мача с Кабо Верде

Вратарят на Аржентина излезе в мача срещу Кабо Верде със знамето на страната, изрисувано на главата си.

EL DIBU SE VOLVIÓ A HACER LA BANDERA ARGENTINA EN EL PELO🙏🏻 kjjj el argentino menos cabulero pic.twitter.com/juaWR70Ovu — ki 🇦🇷 (@ejf249) July 3, 2026

Малко преди началото на двубоя между Аржентина и Кабо Верде от осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. титулярният вратар на „албиселесте“ Емилиано Мартинес отново привлече вниманието. Стражът, който вече е известен със своите ексцентричности, добави още една към колекцията си.

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Световният шампион, избран за най-добър вратар на Мондиала през 2022 г., се появи на терена със знамето на Аржентина, боядисано върху косата си.

Вратарят на Астън Вила заложи на прическа, изпълнена с патриотизъм.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Мачът между Кабо Верде и Аржентина, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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